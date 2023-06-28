Власть 28 июня 2023, 18:29 Глава Ивановской области подтвердил гибель экипажа Ил-22 во время попытки мятежа Глава Ивановской области Воскресенский: 24 июня погибли члены экипажа самолета Ил-22 РИА «Новости»

Читать 360tv в

При исполнении воинского долга во время попытки вооруженного мятежа погиб экипаж самолета Ил-22, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области. Губернатор Станислав Воскресенский выразил соболезнования родным погибших военных и поручил оказать им помощь.

Глава региона отметил, что соболезнует и разделяет с семьями погибших горечь утраты.

Реклама

«Во время прохождения военной службы каждый из них проявил качества настоящего офицера: доблесть, мужество и самоотверженность, верность присяге, — с честью выполнив свой воинский долг», — отметил Станислав Воскресенский.

Ранее военкор Первого канала Ирина Куксенкова в своем Telegram-канале сообщала, что самолет сбили участники ЧВК «Вагнер» под Воронежом. По ее словам, на борту Ил-22 находились 10 человек.

Президент Владимир Путин во время выступления на Соборной площади заявил, что погибшие летчики с честью исполнили приказ и свой воинский долг. Он попросил присутствовавших почтить их память минутой молчания. По словам главы государства, военные фактически остановили гражданскую войну.