Глава Хакасии получил представление прокуратуры из-за доплат медикам

Прокуратура Хакасии провела проверку и нашла нарушения в выплатах медикам. Главе республики передали представление. Врачи уже смогли получить более 35 миллионов рублей.

Причиной проверки стали сообщения СМИ о нарушении прав медиков, сообщила Генпрокуратура. Врачам не выплатили полагающиеся надбавки за работу с инфицированными коронавирусом. Как выяснилось, региональный Минздрав вовремя не перечислил деньги в медицинские учреждения за март и апрель 2020 года.

«С целью устранения нарушений прокурор республики внес в адрес главы Республики Хакасия — председателя правительства Республики Хакасия — представление», — отмечается в сообщении.

После разбирательств Генпрокуратуры медицинским работникам выплатили более 35 миллионов рублей.

Дополнительные выплаты медикам установил президент Владимир Путин в качестве меры поддержки из-за ситуации с коронавирусом. После этого многие врачи в разных регионах начали жаловаться, что так и не получили полагающиеся деньги. Лидер страны поручил полностью решить проблему с выплатами в установленный срок.