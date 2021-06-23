Глава ФСБ предупредил об угрозе сотрудничества хакеров и террористов

Глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что укрепление и расширение международных структур в хакерском сообществе представляют большую угрозу. Он не исключил, что террористы могут совершать кибератаки на информационную инфраструктуру.

«Значительную угрозу представляют продолжающиеся расширение и укрепление связей международных террористических структур в хакерском сообществе, их нацеленность на активизацию в киберпространстве. Не исключаем, что террористами могут осуществляться кибератаки на объекты критической информационной инфраструктуры», — сказал он во время выступления на Московской конференции по международной безопасности. Его процитировал «Интерфакс».

Бортников отметил, что террористы вербуют молодых людей в чатах сетевых компьютерных игр. Кроме того, преступники создают клоны игр с имитацией терактов.

По словам главы ФСБ, особая опасность состоит в том, что сложно быстро определить источник атаки. Он добавил, что Россия будет работать с Соединенными Штатами в сфере выявления хакеров-вымогателей в рамках соглашения президентов Владимира Путина и Джо Байдена.