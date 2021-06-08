Глава французского МИД обсудил ситуацию на Украине с представителями РФ и ФРГ

Глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонные переговоры с коллегами из России и Германии. Предметом беседы стала ситуация на Украине, а также напряженные отношения между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщило агентство «Политика сегодня».

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан созвонился с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Во время беседы политики затронули тему вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Французский политик призвал Баку и Ереван к сдержанности во взаимоотношениях.

Обсуждение коснулось и ситуации на Украине. Ле Дриан отметил, что важно продолжать усилия в «нормандском формате» для того, чтобы урегулировать конфликты в восточной части страны.