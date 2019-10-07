Глава ФНС России поделился опытом цифровизации на Всемирном конгрессе по информационным технологиям

Глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин принял участие во Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT) в Ереване и рассказал, как применяется цифровизация в налоговых органах.

Руководитель ФНС России рассказал об опыте Службы внедрения современных технологий в налоговое администрирование и особенно отметил, как нормативно-правовое регулирование может подстроиться под нужды цифровизации. ФНС России за последние годы приобрела большой опыт в области цифровизации.

Так, прошла масштабная реформа кассовых аппаратов (теперь они передают информацию о продажах в ФНС в режиме онлайн). Почти 1,5 млн налогоплательщиков зарегистрировали три миллиона касс. Также ФНС запустила специальный сервис «API Проверка чеков», к нему подключились более 80 индивидуальных предпринимателей и организаций, и создали собственные бесплатные мобильные приложения. Благодаря технологии онлайн-касс с 2020 года будет возможна отмена отчетности для налогоплательщиков, которые применили упрощенную систему налогообложения.

Также в этом году начался эксперимент по введению налогового режима для самозанятых. Он даст возможность налогоплательщикам легализовать свои доходы и благодаря этому получить медицинское страхование или возможность взять кредит в банке. Эксперимент проходит в четырех регионах: Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане.

Михаил Мишустин показал участникам Конгресса ролик, который посвящен пилотному проекту по налогу на профессиональный доход. Представители налоговых администраций ведущих стран мира по достоинству оценили и дизайн приложения, и удобную регистрацию, и простоту уплаты налогов.

«Могу заверить вас, что Служба налогов и таможен Ее Величества королевы Великобритании и Служба внутренних доходов США близко не настолько дружелюбны к пользователям», — отметил видеоролик модератор сессии, известный международный бизнес-обозреватель CNN Ричард Квест.

Глава ФНС России отметил, что технологии «бесконтактной» работы с налогоплательщиками — это основа налогового администрирования будущего.

«Трансформация налоговых органов в цифровые платформы, которые соединены с соцсетями, популярными цифровыми сервисами и другими онлайн-платформами — это следующий шаг в развитии налогового администрирования. Только так мы можем продолжать быть эффективными!» — пояснил Мишустин.

Всемирный конгресс по информационным технологиям (World Congress on Information Technology (WCIT)) — крупнейшее мировое событие в сфере ИТ. В Конгрессе участвуют топ-менеджеры ведущих международных компаний, руководители университетов и исследовательских центров. В этом году в Конгрессе приняли участие более 2,5 тысячи человек из 70 стран.