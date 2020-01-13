Глава ФНС расскажет на Гайдаровском форуме, как технологии влияют на налогообложение

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин 16 января выступит с ключевым докладом на панельной дискуссии «Налоги в цифровом мире». Она пройдет в рамках деловой программы Гайдаровского форума — 2020.

Основное внимание он уделит влиянию цифровой трансформации экономики на изменения в системе международного налогообложения и в налоговом администрировании. Ведь современные институты международного налогообложения создавались в начале ХХ века и отвечали требованиям другого, аналогового мира.

По словам Мишустина, из-за глобализации и цифровых технологий стали возникать новые модели бизнеса. Они, по его мнению, создают угрозы для поступлений средств в федеральный бюджет. Спикер также затронет вопрос формирования новых подходов к налогообложению в цифровом мире.

«Формирующаяся налоговая система отходит от концепции постоянного представительства, пересматривает отношение к принципу вытянутой руки и предоставляет государствам новые права в сфере налогообложения прибыли. Также растет понимание необходимости цифровой трансформации самих налоговых органов и использования нового инструментария, позволяющего отвечать на цифровые вызовы», — сказано в анонсе выступления главы ФНС.

Также в дискуссии примут участие управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян, сооснователь сервиса YouDo.ru Алексей Гидирим и основатель сервиса «Едадил» Наталия Шагарина. Их выступления телеканал «Россия 24» покажет в прямом эфире.

Ежегодный Гайдаровский форум пройдет 15–16 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Участники форума поговорят о вызовах нового десятилетия. В частности, эксперты обсудят вопросы экономического развития, здравоохранения, экологической политики и климата, а также другие темы.