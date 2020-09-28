facebook_pixel
    28 сентября 2020, 19:00

    Глава‌ ‌ФАС‌ ‌предложил‌ ‌создать‌ ‌единый‌ ‌сайт‌ ‌для‌ ‌продажи‌ ‌конфиската‌ ‌ ‌

    Анатолий Минкин

    Федеральная‌ ‌антимонопольная‌ ‌служба‌ ‌России‌ ‌подготовила‌ ‌законопроект‌ ‌о‌ ‌создании‌ ‌сайта‌ для‌ ‌проведения‌ ‌аукционов‌ ‌для‌ ‌продажи‌ ‌конфискованного‌ ‌имущества.‌ ‌Как‌ ‌сообщила‌ ‌пресс-служба‌ Кремля, ‌‌об‌ ‌этом‌ ‌на‌ ‌встрече‌ ‌с‌ ‌президентом‌ ‌России‌ ‌Владимиром‌ ‌Путиным‌ ‌сообщил‌ ‌глава‌ ведомства‌ ‌Павел‌ ‌Артемьев.‌
    Глава‌ ‌ФАС‌ ‌предложил‌ ‌создать‌ ‌единый‌ ‌сайт‌ ‌для‌ ‌продажи‌ ‌конфиската‌ ‌ ‌

    Он ‌пояснил, ‌что‌ ‌на‌ ‌сегодня‌ ‌существует‌ ‌50‌ ‌законов‌ ‌по‌ ‌продаже‌ ‌конфиската, ‌которые‌ предусматривают‌ ‌разные‌ ‌процедуры торгов.‌ ‌В‌ ‌итоге‌ ‌объявления‌ ‌об‌ ‌аукционах‌ ‌публикуются‌ неизвестно‌ ‌где, ‌‌а‌ ‌все‌ ‌достается‌ ‌в‌ ‌итоге‌ ‌неизвестным‌ ‌лицам.‌ ‌Для‌ ‌выхода‌ ‌из‌ ‌ситуации‌ ‌Артемьев‌ предложил‌ ‌создать‌ ‌единый‌ ‌сайт‌ ‌по‌ ‌продаже‌ ‌имущества, поступившего в распоряжение государства.

    «Вот‌ ‌я,‌ ‌например, ‌‌за‌ ‌свою‌ ‌жизнь‌ ‌не‌ ‌видел‌ ‌ни‌ ‌одного‌ ‌объявления‌ ‌о‌ ‌продаже‌ ‌конфиската‌ ‌и‌ ‌ни‌ разу‌ ‌в‌ ‌жизни‌ ‌не‌ ‌видел‌ ‌ни‌ ‌одного‌ ‌объявления‌ ‌о‌ ‌продаже‌ ‌вещдоков‌ ‌с‌ ‌истекшим‌ ‌сроком‌ ‌хранения.‌ Это‌ ‌лимузины,‌ ‌дачи.‌ ‌Где‌ ‌они‌ ‌все?» — ‌поделился‌ ‌Артемьев.‌

    Он‌ ‌заявил, ‌что‌ ‌в‌ ‌правительстве‌ ‌уже‌ ‌лежит‌ ‌подготовленный‌ ‌законопроект, ‌который‌ предусматривает‌ ‌внесение‌ ‌изменений‌ ‌в‌ ‌50‌ ‌законов.‌ ‌После‌ ‌принятия‌ ‌все‌ ‌аукционы‌ ‌по‌ ‌продаже‌ конфиската‌ ‌перейдут‌ ‌в‌ ‌электронный‌ ‌формат — ‌‌конкурс ‌или‌ ‌аукцион — ‌‌и‌ ‌будут‌ ‌проводиться‌ ‌на‌ одном‌ ‌сайте, ‌‌куда‌ ‌может‌ ‌зайти‌ ‌любой‌ ‌гражданин‌ ‌или‌ ‌компания.‌

    Владимир‌ ‌Путин‌ ‌инициативу‌ ‌одобрил‌ ‌и‌ ‌заявил,‌ ‌что‌ ‌это‌ ‌принесет‌ ‌больше‌ ‌денег‌ ‌в‌ ‌российский‌ бюджет.‌

    Новости SMI.FM