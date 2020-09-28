Глава ФАС предложил создать единый сайт для продажи конфиската
Он пояснил, что на сегодня существует 50 законов по продаже конфиската, которые предусматривают разные процедуры торгов. В итоге объявления об аукционах публикуются неизвестно где, а все достается в итоге неизвестным лицам. Для выхода из ситуации Артемьев предложил создать единый сайт по продаже имущества, поступившего в распоряжение государства.
«Вот я, например, за свою жизнь не видел ни одного объявления о продаже конфиската и ни разу в жизни не видел ни одного объявления о продаже вещдоков с истекшим сроком хранения. Это лимузины, дачи. Где они все?» — поделился Артемьев.
Он заявил, что в правительстве уже лежит подготовленный законопроект, который предусматривает внесение изменений в 50 законов. После принятия все аукционы по продаже конфиската перейдут в электронный формат — конкурс или аукцион — и будут проводиться на одном сайте, куда может зайти любой гражданин или компания.
Владимир Путин инициативу одобрил и заявил, что это принесет больше денег в российский бюджет.