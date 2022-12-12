Власть 12 декабря 2022, 13:50 Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о проблемах при согласовании девятого пакета санкций против России

Читать 360tv в

Страны Европейского Союза не смогли договориться между собой и согласовать девятый пакет санкций против России. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

В столице Бельгии Брюсселе сегодня пройдет встреча глав Министерств иностранных дел.

Реклама

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что обсуждения и дискуссии по принятию пакета санкций будут очень сложными, так как странам трудно прийти к компромиссу при принятии этого решения из-за разногласий.

Реклама