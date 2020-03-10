Глава «Единой России» заявил о поддержке партией поправок в Конституцию

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев рассказал, что партия поддержит проект закона о поправках в Конституцию РФ во время второго чтения в Госдуме. Фракция призывает сделать то же самое и остальных депутатов.

«Значимость поправок, вынесенных на рассмотрение Государственной думы, понятна каждому депутату. Фракция „Единой России“ сегодня в ходе второго чтения законопроекта поддержит поправки», — заявил Медведев. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что поддержка поправок будет «взвешенным политическим решением». По его словам, предложенные изменения упрочат социальные обязательства государства перед россиянами. Медведев считает еще одним плюсом поправок станет укрепление суверенитета России.

Голосование по поправкам пройдет в Госдуме 10 марта. Третье чтение состоится 11 марта. Общероссийское голосование по этому вопросу намечено на 22 апреля.

Президент России Владимир Путин в январе предложил изменить Конституцию РФ и внес этот законопроект на рассмотрение Государственной думы. В числе обсуждаемых поправок — индексация пенсий и закрепление размера МРОТ не ниже прожиточного минимума. Над поправками в Конституцию трудилась рабочая группа из 75 человек.