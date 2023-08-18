Власть 18 августа 2023, 09:54 Глава Дагестана заявил о немыслимом износе электросетей в регионе Глава Дагестана Меликов заявил о немыслимом износе электросетей в регионе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Электросети в Дагестане очень сильно износились. Ответственная за это компания работает недостаточно. В частности, потому что нет достаточного финансирования. Такое заявление сделал по итогам доклада на заседании президиума Госсовета глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«Износ наших сетей, действительно, немыслимый, а сегодняшняя работа ответственной компании недостаточная, в том числе в связи с отсутствием необходимых средств», — написал он.

Реклама

По его словам, данные вопросы выходят за рамки полномочий региональной власти, они требуют решений от федеральных органов. Меликов добавил, что доложил об этом президенту.

Акции протеста в последнее время участились в Махачкале из-за отсутствия света. Жители города за последние 10 дней выходили на улицу по крайней мере пять раз. Об этом написал ТАСС.

Глава региона отметил, что нужно дать оценку отключениям и принимать экстренные меры. Он выразил надежду, что такое поручение дадут вышестоящие власти.

«Мы всегда находили поддержку у президента страны, который по-особенному тепло относится к Дагестану, уверен, найдем ее и сегодня», — подчеркнул Меликов.

Он обратился и к жителям Дагестана и отметил, что перекрытие трасс никак не улучшит ситуацию. Это только усугубит социальную нестабильность, отметил глава республики.