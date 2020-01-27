Глава Чувашии списал скандалы на происки конкурентов. Оправдаться не получилось

«Комиссия по этике единогласно рекомендовала исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева после инцидентов с пожарными и журналистами. На вопросы, заданные ему по ВКС, Игнатьев сказал, что вообще не видит за собой никакой вины и все это — происки конкурентов», — написал замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн в Twitter.

Игнатьев оказался в центре скандала после публикации видео, на котором он заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от новых служебных машин. Это произошло во время торжественного вручения техники на площади Республики в Чебоксарах.

Это видео вызвало противоречивую реакцию. Сам Игнатьев и чувашский главк МЧС посчитали «прыжок» шуткой. Между тем секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявлял, что на ближайшем заседании комиссии по этике партия поставит вопрос об исключении Игнатьева. Отношение главы Чувашии к спасателям также раскритиковал глава МЧС Евгений Зиничев.

Причем это не первый скандал, в который попадает Игнатьев за последнюю неделю. Всего за несколько дней до передачи ключей глава Чувашии призвал «мочить» журналистов, критикующих власть.