    27 января 2020, 16:53

    Глава Чувашии списал скандалы на происки конкурентов. Оправдаться не получилось

    Юлия Булыгина

    Глава Чувашии Михаил Игнатьев на заседании комиссии «Единой России» по этике заявил, что скандал с ключами от новых машин МЧС спровоцировали его конкуренты. Но, несмотря на объяснения чиновника, комиссия все равно рекомендовала исключить Игнатьева из партии.

    «Комиссия по этике единогласно рекомендовала исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева после инцидентов с пожарными и журналистами. На вопросы, заданные ему по ВКС, Игнатьев сказал, что вообще не видит за собой никакой вины и все это — происки конкурентов», — написал замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн в Twitter.

    Игнатьев оказался в центре скандала после публикации видео, на котором он заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от новых служебных машин. Это произошло во время торжественного вручения техники на площади Республики в Чебоксарах.

    Это видео вызвало противоречивую реакцию. Сам Игнатьев и чувашский главк МЧС посчитали «прыжок» шуткой. Между тем секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявлял, что на ближайшем заседании комиссии по этике партия поставит вопрос об исключении Игнатьева. Отношение главы Чувашии к спасателям также раскритиковал глава МЧС Евгений Зиничев.

    Причем это не первый скандал, в который попадает Игнатьев за последнюю неделю. Всего за несколько дней до передачи ключей глава Чувашии призвал «мочить» журналистов, критикующих власть.