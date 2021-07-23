Глава Чебоксар ответил на вопросы горожан

Мэр Чебоксар Алексей Ладыков провел прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы жителей. Об этом написал Infox.ru.

Ладыков рассказал, что масштабного празднования Дня города в Чебоксарах в этом году не будет в связи с пандемией. Он добавил, что массовые мероприятия не будут проводиться в городе, пока не будет достигнут удовлетворительный уровень коллективного иммунитета.

Также мэр ответил на вопросы о реконструкции Гражданской улицы. Ладыков заверил, что движение транспорта не будут полностью ограничивать. Движение троллейбусов переведут на шоссе Энтузиастов. До конца года планируется сделать на Гражданской два слоя асфальта и запустить четырехполосное движение.