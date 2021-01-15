Глава Бурятии распустил правительство

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов отправил в отставку правительство. Министры будут находиться в статусе исполняющих обязанности.

О своем решении Цыденов объявил на совещании с членами кабмина. Он поблагодарил их за проделанную работу и отметил, что вместе они прошли сложные времена. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«Задач много, они непростые. Требуются структурные изменения. С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше», — отметил Цыденов.

По его словам, перед правительством стоят непростые задачи. Главная из них — создание комфортной жизни в Бурятии. Нужно давать новые рабочие места, люди должны иметь возможность самореализовываться.

Важны и такие вопросы, как экология, сохранения лесов, лесопользование. Особое внимание стоит уделить сферам здравоохранения и образования.

«В нынешних условиях работа должна строиться в цифровых методах, действия должны быть понятны и доступны», — подчеркнул он.