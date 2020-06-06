Глава Бурятии «потерял» почти 400 миллионов рублей. Путин сразу их нашел

Во время совещания с Владимиром Путиным глава Бурятии приуменьшил помощь из федерального бюджета на несколько сотен миллионов рублей. Президент быстро помог ему найти пропавшие деньги.

Во время онлайн-конференции с президентом России Владимиром Путиным глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал об открытии нового здания национальной библиотеки республики. Он поблагодарил главу государства за помощь в финансировании и отметил, что на строительство и оснащение корпуса техникой было выделено 615 миллионов рублей.

После этих слов Цыденова перебил Путин, который поинтересовался, куда пропали остальные деньги.

По моим данным, миллиард стоимость. Если вы говорите 600, то где 400 миллионов? Владимир Путин.

Цыденов отметил, что президент назвал «абсолютно верные цифры». Глава Бурятии отметил, что несмотря на завершение работ в новом здании, республике предстоит провести реставрационные работы в старом корпусе библиотеки.

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