Глава брянского МВД назвал коррупцию важной составляющей работы

Начальник УМВД Брянской области генерал-майор Владислав Толкунов назвал коррупцию важной составляющей своей работы. Интервью с этими словами для телеканала «Брянская губерния» вышло в ноябре 2020 года, но видео появилось в соцсетях только сейчас и уже породило множество шуток.

«Хочу отметить, что коррупция — это важная составляющая нашей работы, но далеко не единственная. Но в то же время это зло, которым занимаемся мы совместно с прокуратурой, СК, ФСБ, силовую поддержку нам оказывает Росгвардия», — заявил Толкунов.

Сегодня коррупция считается ключевым приоритетом в работе всех правоохранительных органов, добавил начальник регионального УМВД.

Полной версии интервью Толкунова на сайте и YouTube-канале телеканала «Брянская губерния» нет.

В Сети посчитали, что тогда для генерала наступил момент «великих откровений». Некоторые подумали, что он просто оговорился. Еще одна категория интернет-пользователей написала, что корреспондент местного телевидения задал слишком хитрый вопрос. Тем не менее большая часть комментаторов согласилась, что подобным образом свои мысли формулирует только не самый разумный человек.

Владислав Толкунов службу в правоохранительных органах начал в 1997 году в подразделениях экономической безопасности и противодействия коррупции. Должность начальника ГУ МВД он получил в 2018-м.