Власть 25 января 2023, 00:35 Глава Белгородской области рассказал Путину о защите региона от украинских дронов Губернатор Белгородской области Гладков доложил Путину о защите региона от дронов ВСУ РИА «Новости»

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил президенту России Владимиру Путину о том, как для защиты энергетических объектов региона от украинских дронов строятся специальные сооружения. Такая тактика уже доказала свою эффективность, сообщило РИА «Новости».

Для защиты подстанций выстраивается бетонная стена, устанавливаются противодронные сетки. По словам Гладкова, когда украинские военные обстреливают центр Белгорода, эти стены снижают объем ущерба для энергообъектов. На приграничных территориях важные объекты обеспечены резервным питанием.

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«Мы перевели на резервное питание центральную районную больницу, потому что понимаем, что в приграничной территории проживает более 90 тысяч детей», — пояснил глава Белгородской области.

Резервное питание предусмотрели и для объектов регионального Водоканала, подытожил он. Ранее Гладков заявил, что с начала спецоперации в результате обстрелов со стороны ВСУ погибло 25 жителей Белгородской области, почти 100 человек пострадали.