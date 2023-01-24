Власть 24 января 2023, 20:45 Глава Белгородской области рассказал Путину о числе погибших от атак ВСУ Губернатор Белгородской области Гладков: в регионе с начала СВО погибли 25 человек РИА «Новости»

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На совещании с президентом России Владимиром Путиным губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил, что с начала обстрелов в регионе погибли 25 человек и около сотни пострадали. На встрече обсуждались вопросы обеспечения безопасности, сообщило РИА «Новости».

«Украина, противник, обстреливает мирные населенные пункты. У нас 25 человек погибли и 96 человек ранены», — сообщил Гладков.

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Глава региона также отметил, что от прилетов пострадало около 2,5 тысячи домовладений: квартир и частных домов.

На территории Белгородской области с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.

ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область. Днем 22 января российские системы ПВО сбили украинские снаряды над Белгородом и Белгородским районом. Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. При обстреле Валуйского городского округа 17 января пострадал один человек. Осколки снарядов выбили окна в частных домовладениях, повредили одну машину.