Глава Башкирии показал свое рабочее место

«…может, кому-то интересно, что у меня на столе под конец рабочего дня», — подписал он снимок.

На столе видны книга Карима Хакимова «Летопись жизни», инструкция «Социальные индикаторы по Республике Башкортостан», различные документы, канцелярские принадлежности, чашка кофе, клавиатура, эспандер.

Пользователи соцсети сразу обратили внимание, что почетное место там занимает портрет жены. «Фото любимой супруги — так мило», — написали в комментариях.