Глава Башкирии обратился к жителям региона в майке с Путиным

Губернатор Башкирии Радий Хабиров записал и выложил на своей странице во «ВКонтакте» видеообращение к жителям региона по поводу нерабочих дней. Он надел майку с портретом президента России Владимира Путина и призвал земляков провести ближайшие дни с позитивом.

«Мы должны с вами эти дни постараться быть дома, с родными и близкими. К этому нужно относиться не с трагизмом, я отношусь с некоторой долей иронии и с определенным позитивом», — заявил Хабиров.

Подписчики в комментариях устроили дискуссию вокруг одежды главы региона.

Ранее Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Он принял такое решение из-за стремительно ухудшающейся эпидемической обстановки в России. Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила Россиян никуда не ездить на следующей неделе и побыть дома.