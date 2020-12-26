Глава Банка России раскрыла посыл своих брошек

«Я всегда носила брошки. В этом году, наверное, пыталась передать наше понимание ситуации», — отметила Набиуллина.

Брошки руководителя Банка России обсуждались весь 2020 год. Первым необычным украшением оказался аист, которого она надела в феврале. Выбор был случаен, хотя до этого журналисты интересовались, какой птицей она себя считает.

В марте Набиуллина надела неваляшку, но в нее она уже вложила смысл. Это была отсылка к мерам ЦБ по поддержке финансового сектора во время пандемии, а также реклама нового сайта регулятора. На нем раздел с антикризисными мерами как раз был проиллюстрирован такой детской игрушкой.

В июне регулятор впервые с 2015 года снизил ставку сразу на один процентный пункт. Поэтому Набиуллина выбрала брошь в виде голубя — символа мягкой политики. В сентябре банк сохранил ставку неизменной, тогда руководитель организации украсила пиджак кнопкой play/pause.

На последнее заседание совета директоров в 2020 году глава Центробанка надела брошь в виде снегиря. По ее словам, эта птица стойкая и способна переносить заморозки, отметил «Царьград».

Набиуллина каждый раз думает про смысл своей брошки, но его все равно толкуют шире. Например, председатель Банка России не ожидала, что брошь в виде голубой волны представят как опасения регулятора вокруг очередных геополитических рисков из-за победы демократа Джо Байдена на выборах президента в США. Такое украшение Набиуллина надела в октябре.

При этом Набиуллина пока не решила, продолжит ли носить броши в 2021 году.