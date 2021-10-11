facebook_pixel
    11 октября 2021, 17:19

    Глава администрации Таганрога покинет свой пост

    Министр Соловьев может занять должность главы администрации Таганрога

    Оксана Лавнюженко

    Руководитель администрации Таганрога Андрей Лисицкий объявил, что покинет занимаемую должность в ближайшее время. Об этом написал ТАСС.

    «Да, с завтрашнего дня покидаю пост главы администрации Таганрога», — процитировала «Политика сегодня» слова Лисицкого.

    По информации некоторых Telegram-каналов, администрацию города может возглавить министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.