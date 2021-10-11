Глава администрации Таганрога покинет свой пост

Руководитель администрации Таганрога Андрей Лисицкий объявил, что покинет занимаемую должность в ближайшее время. Об этом написал ТАСС.

«Да, с завтрашнего дня покидаю пост главы администрации Таганрога», — процитировала «Политика сегодня» слова Лисицкого. По информации некоторых Telegram-каналов, администрацию города может возглавить министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.