Глава администрации Таганрога покинет свой пост
Министр Соловьев может занять должность главы администрации Таганрога
Руководитель администрации Таганрога Андрей Лисицкий объявил, что покинет занимаемую должность в ближайшее время. Об этом написал ТАСС.
«Да, с завтрашнего дня покидаю пост главы администрации Таганрога», — процитировала «Политика сегодня» слова Лисицкого.
По информации некоторых Telegram-каналов, администрацию города может возглавить министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.