Краснодар избежал транспортного коллапса у Крымского моста | 360°

Власть 08 октября 2022, 11:59 Поделиться Telegram

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Viber Краснодар избежал транспортного коллапса у Крымского моста Глава администрации Краснодарского края: в Темрюкском районе транспортного коллапса нет

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Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал в своем Telegram-канале об обстановке в Темрюкском районе региона после взрыва Крымского моста. По его словам, транспортного коллапса там нет.

«Все АЗС вблизи Крымского моста со стороны Тамани работают в штатном режиме. Никакого транспортного коллапса нет», — подчеркнул он.

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Кондратьев уточнил, что около поселка Ильич и на развилке «Тамань — Волна» для водителей работают стоянки с полевой кухней. При необходимости есть возможность открыть еще семь пунктов, а также в районе все готово для начала работы паромной переправы, добавил он.

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Кондратьев уточнил, что ситуацию отслеживает и регулярно докладывает его заместитель Евгений Наумов.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Предварительно, виновником стал грузовик с цистерной топлива. Глава парламента региона Владимир Константинов заявил, что критичных разрушений нет, поэтому мост удастся оперативно отремонтировать.

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