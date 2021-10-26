Глава администрации Феодосии написал заявление об отставке

Глава администрации крымского города Феодосия Сергей Бовтуненко подал в отставку. Заявление об увольнении политик написал по собственному желанию. Об этом сообщил RT со ссылкой на Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова.

Аксенов рассказал, что провел встречу с Сергеем Бовтуненко. В результате последний написал заявление об отставке по собственному желанию. Пост временно исполняющего обязанности главы администрации Феодосии займет первый замглавы администрации.

56-летний Бовтуненко занимал пост главы администрации города с ноября 2019 года.