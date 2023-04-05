Важное 05 апреля 2023, 12:37 Глав новых регионов пригласили на Совбез с участием Путина Представитель Кремля Песков: глав новых регионов пригласили на Совбез с участием Путина РИА «Новости»

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Руководители новых российских регионов будут присутствовать на заседании Совбеза в Кремле вместе с президентом Владимиром Путиным. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, написал ТАСС.

По его словам, заседание Совета безопасности России пройдет в режиме видеоконференции после 13:00.

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«Не путать с оперативным совещанием — это так называемый большой Совбез. С президентом очно будут присутствовать главы четырех новых российских регионов — [Денис] Пушилин, [Леонид] Пасечник, [Евгений] Балицкий и [Владимир] Сальдо», — сказал Песков.

Он добавил, что темой мероприятие станет обеспечение правопорядка, законности и общественной безопасности в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях. Путин будет выступать, также зампредседателя правительства РФ представит доклад. Представитель Кремля не исключил, что российский лидер после этого проведет отдельную встречу с главами новых регионов.