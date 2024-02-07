Власть 07 февраля 2024, 16:42 Гиричева освободили от должности замдиректора ФСИН Путин уволил генерал-лейтенанта Гиричева с должности замдиректора ФСИН РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин освободил генерал-лейтенанта Алексея Гиричева от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Указ главы государства опубликовали на интернет-портале правовых актов.

Путин подписал документ 7 февраля. С этого же дня указ вступает в законную силу. Гиричев пробыл на своем посту менее года.

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Президент назначил его на должность замдиректора ФСИН 6 марта 2023 года, сообщал RT.

Ранее российский лидер уволил первого заместителя директора Росфинмониторинга Юрия Короткого. О том, кто займет должность, не сообщалось. Короткий руководил управлениями финансовых расследований и финансового анализа.

Осенью 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности своего помощника, бывшего главу Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. Причины кадровых перестановок не уточнялись.