Гиперзвуковое оружие могут включить в ДСНВ по инициативе России

В Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, который Россия и США продлили до 2026 года, хотят внести дополнения. Москва предложила включить в него гиперзвуковое вооружение.

Инициативу российской стороны озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «РБК ТВ». После корректировки документов, добавил он, стоит отследить процесс верификации. С момента заключения ДСНВ-3 в 2010 году и у России, и у США появились виды вооружения, которые не попадают под договор.

«Мы заявили об этом еще в прошлом году, сказали, что их надо учитывать. <…> Сейчас надо „встроить“ эти виды вооружений в договор на очередные пять лет и посмотреть, как это будет верифицироваться», — заметил министр.

Лавров пояснил, что по некоторым характеристикам такое оружие действует «совсем на других принципах».

«Гиперзвук частично подпадает под ДСНВ, если это баллистические ракеты», — сказал глава российского МИД.

Он напомнил, что новая система в том числе есть у американцев. Речь идет о концепции молниеносного неядерного удара.

«Предложили положить на стол переговоров все без исключения темы, которые так или иначе влияют на стратегическую стабильность и законные интересы договаривающихся сторон», — заключил Лавров.