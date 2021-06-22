Германист объяснил, почему статью Путина опубликовали именно в Die Zeit

Статью Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое», приуроченную к годовщине начала Великой Отечественной войны опубликовали в немецкой газете Die Zeit. Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов рассказал News.ru, поему президент выбрал именно это издание для публикации.

По словам специалиста, в Германии Die Zeit является одним из немногих изданий, предлагающих интеллектуальное чтение. Другие газеты публикуют новости на ежедневную повестку и не занимаются более серьезными материалами.

«Die Zeit — еженедельник, читается основательно. Вполне нормальный выбор. Остальные газеты все ежедневные, хотя в любом случае статью Владимира Путина читали бы, но Die Zeit предлагает чтение для интеллектуального потребления», — сказал Белов.