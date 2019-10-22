Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев

В правительстве Германии отмечают, что произошедшее в 1932–1933 годах — «ужасная катастрофа». Тем не менее, недостаточно оснований считать голодомор на Украине геноцидом.

Ранее в декабре 2018 года Палата представителей Конгресса США в резолюции признала Голодомор геноцидом против украинского народа.

В МИД РФ неоднократно заявляли, что голод в Советском Союзе в период 30-х годов был катастрофой не только для Украины, но и для многих народов. Однако, по словам министерства, Киев позиционирует случившееся как «геноцид» именно украинского народа.