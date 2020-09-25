Власти Германии, отказываясь взаимодействовать с Россией, активно противодействует российской доследственной проверке по ситуации с Алексеем Навальным. В ведомстве подчеркнули, что предъявляемые Москве «улики» юридически сомнительны.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комментарий к разночтениям и нестыковкам по инциденту департамента информации и печати МИД России.

Правительство Германии активно противодействует проводимой в России доследственной проверке по данному инциденту с Алексеем Навальным, препятствуя тем самым установлению истины в рамках российского законодательства МИД РФ.

В качестве свидетельства в дипведомстве привели категорический отказ ФРГ от взаимодействия с Россией по линии правоохранительных органов и медицинских учреждений, игнорирование запросов Генпрокуратуры РФ и апелляция к «экспертному» потенциалу Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

В МИД подчеркнули, что предъявляемые России «улики» в ситуации с Навальным являются сомнительными. В частности, факт сокрытия Германией данных о бутылке с «ядом» и последующий ее несанкционированный вывоз «сигнализирует о политической подоплеке всей этой истории».

Министерство отметило, что Германия с союзниками по НАТО пытается использовать ОЗХО для вмешательства в российские внутренние дела.

«Звучащие с начала сентября от руководства ФРГ и союзников по НАТО требования к России „содействовать“ расследованию под эгидой ОЗХО являются ничем иным, как подрывом основополагающих принципов Конвенции по запрещению химического оружия и попыткой использовать эту международную структуру для вмешательства во внутренние дела государства — участника Конвенции, под прямую юрисдикцию которого подпадают события в Томске и Омске», — указали в дипведомстве.