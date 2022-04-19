Георгиевскую ленту предложили приравнять в России к символам воинской славы

Депутаты Госдумы предложили приравнять георгиевскую ленту к символам воинской славы, сказано на сайте партии «Единая Россия». Они призвали ввести уголовную и административную ответственность за ее публичное осквернение.

Законопроект уже внесли в Госдуму. В нем указано, что лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью, попытки задействовать ее как-то по-другому будут пресекаться.

Свою идею авторы документа объяснили желанием защитить символ героизма советского народа в ВОВ от нападок. Они привели в пример Грузию и Украину, где ее ношение запрещено, и Латвию, в которой георгиевскую ленту приравняли к символам нацизма. Кроме того, законопроект о запрете георгиевской ленты приняли в окончательном чтении в Молдавии, несмотря на протесты некоторых парламентариев.

Ранее чешского чиновника отстранили от работы за бутерброды с буквой Z. Из-за снимка в соцсетях к нему наведалась полиция.