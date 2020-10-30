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    30 октября 2020, 21:40

    Геополитик оценил планы США по размещению ракет в Европе

    Артур Блянихов

    Геополитик Константин Соколов обсудил с «ПолитЭкспертом» готовность Соединенных Штатов разместить в Европе гиперзвуковые ракеты для «сдерживания» России.

    По мнению специалиста, подобными заявлениями Вашингтон хочет подчеркнуть зависимость Европы от его политики.

    «Призвать своих подданных к ноге. Я думаю, что это в конце концов ничем не кончится», — предположил собеседник издания.

    Он усомнился в том, что Евросоюз откажет американским партнерам в размещении ракет на его территории. Европейские страны смогут противостоять политике США лишь тогда, когда люди поднимутся на защиту своих интересов.

    «Конечно же, есть надежда, что Европа проснется. Она стоит у самого края сейчас. И я думаю, что даже на Украине скоро могут поменяться лозунги», — добавил Соколов.