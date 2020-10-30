Геополитик оценил планы США по размещению ракет в Европе

По мнению специалиста, подобными заявлениями Вашингтон хочет подчеркнуть зависимость Европы от его политики.

«Призвать своих подданных к ноге. Я думаю, что это в конце концов ничем не кончится», — предположил собеседник издания.

Он усомнился в том, что Евросоюз откажет американским партнерам в размещении ракет на его территории. Европейские страны смогут противостоять политике США лишь тогда, когда люди поднимутся на защиту своих интересов.

«Конечно же, есть надежда, что Европа проснется. Она стоит у самого края сейчас. И я думаю, что даже на Украине скоро могут поменяться лозунги», — добавил Соколов.