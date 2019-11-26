Генштаб могут сделать межведомственной структурой

Минобороны РФ разработало поправки к указу президента РФ Владимира Путина «Вопросы Генерального штаба ВС РФ», в соответствии с которыми Генштаб может стать единым центром координации работы разных ведомств в сфере обороны и мобилизации.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ, поступивший в распоряжение издания. Если поправки будут приняты, полномочия Генштаба будут пересмотрены, а федеральным и региональным властям придется согласовывать с ведомством планы военного строительства.

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В его юрисдикции, в частности, окажутся вопросы противодействия преступности в армии, исполнение наказаний. Генштаб начнет согласовывать параметры экспортной техники и получит право на выдачу сертификатов ключей проверки электронных подписей, и «иные функции удостоверяющего органа».

Опрошенные изданием эксперты, утверждают, что поправки повысят его статус и сделают межведомственной структурой.

Проект поправок уже находится на этапе межведомственных согласований. Возможно, к следующему лету работа над документом будет закончена.

Военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что Генштаб должен стать надведомственным органом. Ведомство могут наделить важной функцией — организацией госзащиты военнослужащим, проходящим по уголовным делам в качестве свидетеля или потерпевшего.

«Необходимо расширять состав разноведомственных сил, привлекаемых к обороне, спектр вопросов взаимодействия — в том числе, между военными и государственными структурами», — заявил Виктор Мураховский. В слуае принятия поправок, с Генштабом будут согласовывать направления перспективного развития ФСБ, ФСО, Росгвардия и МЧС.