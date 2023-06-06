Власть 06 июня 2023, 15:04 Генсеку ООН напомнили о предупреждениях России насчет планов Украины разрушить Каховскую ГЭС Захарова: Небензя в 2022 году предупредил ООН о планах Украины разрушить Каховскую ГЭС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия за много месяцев до атаки предупредила генсека ООН Антониу Гутерриша о намерениях Украины разрушить Каховскую ГЭС. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Постпред России при ООН Василий Небензя 21 октября 2022 года направил генеральному секретарю ООН письмо о планах киевского режима по разрушению Каховской ГЭС», — указала представитель дипломатического ведомства.

Реклама

В подтверждение своих слов Захарова опубликовала письмо Небензи к Гутерришу. В обращении постпред России при ООН предупредил, что украинские силы могут спустить мины вниз по течению Днепра или нанести ракетный удар по гидроэлектростанции.

Небензя отметил, что такая атака приведет к катастрофическому затоплению территорий и непоправимому ущербу для Херсона. Постпред призывал генсека ООН сделать все возможное, чтобы предотвратить готовящееся преступление киевского режима. В связи с этим Захарова задала Гутерришу вопрос, что сделали для недопущения этой атаки.

После удара по ГЭС начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Для эвакуации людей в Херсонской области подготовили первые автобусы. «Известия» сообщили, что следственный комитет России завел уголовное дело о терроризме из-за атаки на гидроэлектростанцию.