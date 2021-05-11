Генсек ООН заявил о намерении провести переговоры с Путиным в ближайшие дни

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что собирается провести виртуальные переговоры с президентом Владимиром Путиным во время визита в Москву. Он будет находиться в столице России с 12 по 14 мая.

«Я получил приглашение посетить Москву для нормальных ежегодных дискуссий с российским руководством и, конечно же, с радостью принял его. <…> На этой встрече будет виртуальный контакт [с Путиным]. <…> Если Генеральная ассамблея соберется вживую, что пока не ясно, я был бы рад принять президента Путина в Нью-Йорке», — приводит РИА «Новости» слова Гутерриша.

Генеральный секретарь ООН отметил, что не раз встречался с российским лидером как на нынешнем посту, так и в качестве верховного комиссара ООН по делам беженцев.

На прошлой неделе президент Соединенных Штатов Джо Байден во время разговора с журналистами заявил, что может встретиться с Путиным уже в июне. Он подчеркнул, что российские войска на границе с Украиной никак не влияют на его желание провести переговоры с главой России. Ранее руководитель кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков отметил, что место встречи Путина и Байдена пока не определили.