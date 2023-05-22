Власть 22 мая 2023, 14:39 Генсек ООН столкнулся с неконструктивной позицией Запада по зерновой сделке Представитель Кремля Песков отметил неконструктивность Запада по вопросу зерновой сделки РИА «Новости»

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Заявление официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано о нежелании переподключать российские банки к SWIFT показывает неконструктивность западных стран. Это происходит несмотря на предпринимаемые ООН и ее генсекретарем Антониу Гутерришем усилия. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Это является одним из показателей того, что, несмотря на все усилия ООН, господина Гутерриша, он сталкивается, скажем так, с неконструктивной позицией западников», — сказал Песков.

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По его словам, этот факт осложняет процесс выполнения российских требований в рамках Черноморской инициативы.

Песков добавил, что контакты по зерновой сделке продолжаются. Представитель Кремля отметил, что два месяца, на которые продлили соглашение, — совсем небольшой срок, он скоро выйдет.

Зерновую сделку о вывозе украинского зерна из страны, а также о продаже российской сельхозпродукции заключили Россия, Украина, ООН и Турция в июле 2022 года. Соглашение с тех пор несколько раз продлевали.

Российская сторона указывала, что ее требования не выполняются. В частности, они касаются подключения Россельхозбанка к системе SWIFT. Недавно Стано заявил, что это условие ЕС выполнит только тогда, когда конфликт на Украине завершится.