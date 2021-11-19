Генпрокурор выслушал проблемы жителей и предпринимателей во время визита в Амурскую область

Генеральный прокурор Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Амурскую область. Там он встретился с жителями и предпринимателями, а также с коллективом региональной прокуратуры.

Об этом сообщили в Генпрокуратуре. В ведомстве отметили, что Краснов принял более 20 жителей области. Некоторые из них обратились к нему по видеосвязи — речь идет о жителях самых отдаленных территорий региона. Они рассказали ему о разных проблемах, в числе которых оказались защита прав пострадавших от паводков и обеспечение жизненно необходимыми лекарствами.

Правительство России уже внесло изменения в порядок получения компенсации — с 2022 года не надо будет проходить регистрацию, чтобы получить помощь. При этом генпрокурор поручил не ждать января в конкретном случае, с которым обратилась к нему жительница, а помочь сейчас.

«Срочно вмешаться в ситуацию. Не ждите января, действуйте прямо сейчас. Если потребуется судебное решение, готовьте иск. Очевидно, что, пережив подобные события, человек становится особенно уязвим. Люди потеряли практически все, государство обязано оказать помощь», — сказал он.

Кроме того, Краснов велел проанализировать, сколько жителей региона находятся в подобных ситуациях и нуждаются в помощи сейчас.

Во время приема предпринимателей к Краснову обратился резидент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Он отметил, что сейчас в России не предусмотрена административная ответственность для контролеров, которые проводят необоснованные проверки. Он также подчеркнул, что в законе есть формулировки, которые позволяют устраивать проверки по самым незначительным поводам.

Генпрокурор подчеркнул, что ведомство уже принимает меры для решения этой проблемы.

«По поручению главы государства данная законодательная инициатива включена в проект нового Кодекса об административных правонарушениях. Однако принятие этого акта — процесс длительный, и мы будем обосновывать необходимость включить данную норму уже сейчас в действующий кодекс. Такое указание мною дано», — отметил он.