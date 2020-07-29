Генпрокурор США заявил, что не следит за публикациями Трампа в Twitter
Конгрессмен-демократ Эрик Суолуэлл спросил генерального прокурора США Уильяма Барра, читает ли он публикации Twitter-аккаунта президента страны Дональда Трампа. Он ответил отрицательно, сообщила газета «Известия».
Уточняется, что вопрос был задан в ходе слушаний в юридическом комитете палаты представителей конгресса Штатов. Напомним, в феврале нынешнего года министр юстиции заявил, что твиты главы государства мешают работе ведомства, пишет сайт «Политика сегодня».
По мнению Суолуэлла, страница Трампа содержит «много свидетельств» его лжи, направленной к гражданам. Сам лидер США неоднократно отмечал, что благодаря соцсети он может быть услышанным и бороться с ложной информацией. Накануне он признался, что нередко жалеет об опубликованных сообщениях.