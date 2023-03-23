Власть 23 марта 2023, 10:39 Генпрокурор России прибыл в Таиланд с рабочим визитом Генпрокурор России Краснов встретился с коллегой из Таиланда Тантасатиен

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Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов прибыл в Королевство Таиланд в рамках деловой поездки. В Бангкоке он встретился с местным коллегой Нари Тантасатиен.

На мероприятии Краснов поздравил ее с назначением на пост и пожелал успехов в работе на благо Таиланда. Также генпрокурор поблагодарил представителей Королевства за радушный прием российской делегации.

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«В этом году в наших странах одобрено соглашение об экстрадиции, готовится его подписание», — напомнил Краснов.

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Также он выразил уверенность, что взаимодействие России и Таиланда в этом направлении укрепит контакты между этими двумя странами в сфере выдачи преступников.

Кроме того, Краснов отметил развитие в области гособвинений по делам о криминальном использовании виртуальных активов.

«Быстрыми темпами осуществляется цифровизация прокурорской деятельности с применением новых технологий, включая искусственный интеллект», — добавил он.

Генпрокурор России отметил и другие направления, по которым правонадзорные ведомства РФ и Таиланда активно сотрудничают. Среди них Краснов выделил защиту прав несовершеннолетних, а также борьбу с кибер- и наркопреступностью, нелегальной миграцией и коррупцией. По его словам, российское ведомство имеет значительный опыт по многим из этих направлений и готово делится наработками.

Помимо Краснова, официальную речь перед таиландскими коллегами произнесли работники Генпрокуратуры РФ. Они представили передовые наработки в надзорной деятельности. Краснов понадеялся, что подобные мероприятия будут проводиться и впредь, а в дальнейшем перерастут в добрую традицию.

В конце официальной речи Краснов поблагодарил Тантасатиен за внимание и пригласил ее посетить Москву.