Генпрокурор России предложил Монголии взаимодействовать по вопросам экологии

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов встретился с генеральным прокурором Монголии Банзрагчийном Жаргалсайханом, который прибыл в Россию для участия в торжественных мероприятиях в честь 300-летия российской прокуратуры. Краснов выступил с идеей обмениваться информацией об экологических правонарушениях.

Краснов во время встречи отметил дружеский характер в отношениях двух стран.

«На протяжении 100 лет дипломатических связей между нашими государствами взаимовыгодное сотрудничество укрепляется и развивается. Этому способствуют как личные контакты Президентов двух стран, так и устойчивые деловые связи в различных сферах», — сказал генпрокурор РФ.

Он высоко оценил работу соглашения о сотрудничестве между прокуратурами России и Казахстана, подписанного в 2012 году. По его словам, налаженные рабочие связи на уровне руководства прокуратур государств помогают решать сложнейшие задачи.

Краснов предложил возобновить реализацию программы сотрудничества по вопросам правовой защиты окружающей среды в районе реки Селенги и озера Байкал.

«У Монголии с Россией 3,5 тысячи километров общей границы, протянувшейся через Алтай, Тыву, Бурятию и Забайкальский край. Несомненно, взаимодействие приграничных прокуратур должно развиваться при нашей с вами поддержке. В этой связи представляется важным продолжение деятельности российско-монгольской рабочей группы по обмену информацией об экологических правонарушениях», — сказал он.

Также российский генпрокурор настаивал на том, что нужно также налаживать сотрудничество и в других сферах.

«В свете современных вызовов и угроз важно сосредоточить внимание на противодействии киберпреступности, незаконному обороту криптовалют, легализации преступных доходов, финансированию терроризма, незаконной миграции и нарушениям прав и интересов несовершеннолетних», — добавил Краснов.

Он пожелал Жаргалсайхану успехов и заявил, что надеется на плодотворное сотрудничество.