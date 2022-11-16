Власть 16 ноября 2022, 04:35 Генпрокурор России Краснов встретился главой Организации генеральной инспекции Ирана Генпрокурор России Краснов встретился с иранской делегацией в Москве РИА «Новости»

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В Москве состоялась встреча генпрокурора России Игоря Краснова с руководителем Организации генеральной инспекции Ирана Забихоллой Хадаианом, сообщили в пресс-службе ведомства.

На встрече также присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Ирана Казем Джалали, советник посольства Моххамад Хасан Асеф и другие представители иранской делегации. В ходе диалога Краснов отметил развитие российско-иранских отношений, в том числе по линии правоохранительных органов.

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«Высокий уровень сотрудничества между нашими государствами достигнут благодаря личному вкладу Президентов Владимира Владимировича Путина и Сейеда Эбрахима Раиси», — подчеркнул генпрокурор России.

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Он также отметил активное сотрудничество с иранским коллегой — Мохаммадом Джафаром Монтазери. Генпрокуратура России готова обмениваться лучшими практиками надзорной деятельности с партнерами во всем мире, подытожил Краснов.