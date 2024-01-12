12 января 2024, 01:10
Генпрокурор России Игорь Краснов поздравил коллег с Днем прокуратуры
Генпрокурор РФ Краснов поздравил коллег с Днем прокуратуры в видеообращении
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поздравил всех причастных с Днем прокуратуры. Он записал для коллег и ветеранов праздничное видеообращение.
«Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, поздравляю вас с профессиональным праздником. Прошло 302 года с образования прокуратуры России, надежного гаранта соблюдения законов. Из года в год мы наращиваем потенциал, расширяем компетенции, сохраняем оперативность в работе», — заявил он.
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Краснов выразил уверенность, что грамотные и профессиональные действия, требовательность и принципиальность помогут коллегам и дальше добиваться эффективных результатов.
Также генпрокурор РФ отдельно поблагодарил российских ветеранов. Он отметил, что их знания и опыт востребованы для ежедневной работы правоохранительных органов. В заключении Краснов пожелал коллегам успехов в служении закону, справедливости и добру, а также здоровья и благополучия.
Генпрокуратура РФ
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Игорь Краснов
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