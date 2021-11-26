Генпрокурор РФ встретился с главнокомандующим Финансовой гвардии Италии

Генпрокурор России Игорь Краснов провел встречу с главнокомандующим Финансовой гвардии Италии Джузеппе Дзафарана. Стороны обсудили варианты сотрудничества.

Итальянское ведомство занимается вопросами, связанными с финансовой и экономической безопасностью. В том числе борется с уклонением от уплаты налогов, финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, киберпреступностью, нарушением авторских прав и другими преступлениями в сфере интеллектуальной собственности.

На гвардию также возложены обязанности борьбы с контрабандой, нелегальной миграцией, организованной преступностью и незаконным оборотом наркотических средств. Она осуществляет таможенный и пограничный контроль, участвует в защите государственных границ, выполняет другие функции.

Приветствуя Джузеппе Дзафарана, Игорь Краснов отметил, что Генпрокуратура России и компетентные органы Италии традиционно поддерживают особые отношения, отличающиеся конструктивным и взаимовыгодным характером.

«Уверен, сегодняшняя встреча даст импульс развитию такого же плодотворного взаимодействия между нашими ведомствами, — сказал он, указав на предпосылки для подобного сотрудничества.

Краснов подчеркнул, что многие направления работы Финансовой гвардии относятся к числу приоритетных задач российской прокуратуры.

«Это противодействие киберпреступности, легализации преступных доходов, финансированию терроризма, незаконной миграции и контрабанде наркотиков», — заметил глава надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре РФ заинтересованы наладить тесное рабочее взаимодействие с итальянскими коллегами и надеются выработать эффективные ответные меры на современные вызовы и угрозы.

«На сегодняшний день в России более четверти всех регистрируемых преступлений совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий. Причем это проблема не национального, а мирового масштаба, которая обострилась на фоне пандемии коронавируса», — подчеркнул Игорь Краснов.

По его словам, особое внимание стоит уделять онлайн-мошенничеству, а также исходящим от экстремистских и террористических организаций угрозам и их влиянию на молодое поколение. Генпрокурор напомнил, что российская прокуратура реализовала комплекс мер, направленных на пресечение нарушений на криптовалютном рынке.

В заключение Краснов поблагодарил Джузеппе Дзафарана за инициативу о проведении встречи, которая состоялась впервые. Он выразил уверенность в том, что это только начало длинного пути, который ведомства пройдут бок о бок.