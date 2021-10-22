Генпрокурор РФ обсудил со своим аргентинским коллегой общие проблемы двух стран

В Генпрокуратуре России состоялась встреча главы ведомства Игоря Краснова с генпрокурором Буэнос-Айреса Хуаном Батистой Махикесом. Обсуждались самые актуальные темы двустороннего сотрудничества. Такие как киберпреступность и теневая торговля оружием, наркотиками и информацией в Даркнете.

Игорь Краснов поблагодарил своего аргентинского коллегу за значимый вклад в работу Международной ассоциации прокуроров, а также за активное участие в 52-м заседании этой организации. Генпрокурор РФ выделил многие проблемы, по которым предстоит сотрудничество двух стран. Помимо вышеупомянутых, это незаконный оборот криптовалюты, легализация преступных доходов от операций с виртуальными активами и многое другое.

Краснов добавил, что все эти проблемы страны не могут решить, действуя в одиночку. Необходимо тесное плодотворное сотрудничество. Он выразил надежду, что решение этих вопросов входит в сферу интересов прокуратур и России, и Аргентины. Краснов предложил наладить консультации двух стран на уровне экспертов.

В завершение встречи Игорь Краснов выразил своему коллеге благодарность за визит в России. Он высказал уверенность, что Россия и Аргентина предпримут ряд последовательных шагов навстречу друг другу и разработают максимально конструктивные формы сотрудничества.