Генпрокурор РФ Игорь Краснов побывал с визитом в Азербайджане

Генеральный прокурор России Игорь Краснов по приглашению своего азербайджанского коллеги Кямрана Алиева 8 апреля прибыл в Баку с официальным визитом. На следующий день он встретился с президентом республики Ильхамом Алиевым и дал высокую оценку двустороннему прокурорскому взаимодействию, назвав отношения между ведомствами партнерскими.

Игорь Краснов подчеркнул, что работники прокуратур двух стран принимают активное участие в реализации договоренностей, достигнутых лидерами России, Азербайджана и Армении.

По его словам, приоритетом усилий остаются вопросы гуманитарного характера, восстановление прав лиц, пострадавших от боевых действий и оказание им помощи. Краснов выразил уверенность, что прокурорам удастся восстановить законность и порядок в регионе.

Российский глава генпрокуратуры также встретился со своим коллегой Кямраном Алиевым. Игорь Краснов пригласил его принять участие в конференции руководителей прокуратур европейских государств. Она запланирована на июль текущего года и состоится в Санкт-Петербурге.