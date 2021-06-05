Генпрокурор рассказал на ПМЭФ о доверии к национальной юрисдикции

Генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал о доверии к национальной юрисдикции. Своими размышлениями на эту тему он поделился на XXIV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Наша встреча посвящена, я считаю, очень значимому для развития экономики вопросу — доверию к национальной юрисдикции. Без него трудно представить здоровую конкуренцию и благоприятный инвестиционный климат», — заявил он.

Краснов видит доверие к национальной юрисдикции в обеспечении единства правового поля и правоприменения. Только в 2020 году в прокуратуре опротестовали более 32 тысяч незаконных правовых актов, препятствующих ведению предпринимательской деятельности.

Генпрокурор считает важным добиваться построения системы, гарантирующей бесперебойное соблюдение прав предпринимателей. Для этого необходима «донастройка» нынешней законодательной базы.

В июне вступит в силу закон о государственном и муниципальном контроле. Он вводит в правовое поле такие новые форматы общения проверяющего и предпринимателя, как мониторинговая закупка, выборочный контроль, рейдовый осмотр, инспекционный визит.

По мнению Краснова, доверие к национальной юрисдикции — основа для роста и развития экономики. Россия должна предлагать бизнесу оптимальные, прозрачные и эффективные правила игры на быстроменяющемся рынке.