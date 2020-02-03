Генпрокурор Краснов и глава Минюста Чуйченко стали членами Совбеза
Президент России Владимир Путин продолжает обновлять свое окружение. Своим указом он включил в Совет безопасности страны нового генерального прокурора Игоря Краснова и министра юстиции Константина Чуйченко. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Новые члены Совбеза заменят полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова и бывшего главу Минюста Александра Коновалова. Оба они исключены из состава Совета.
Коновалов уже перешел на должность полномочного представителя президента в Конституционном суде.
В этом же указе говорится об изменении в названии должностей двоих членов Совета безопасности: Юрия Чайки и Антона Силуанова. Первый теперь будет фигурировать в Совете как полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, а второй — как министр финансов.