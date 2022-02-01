Сотрудники Генпрокуратуры провели проверку комплексов камер на дорогах. Они сообщили газете «Коммерсант», что часто камеры используют не для того, чтобы бороться с нарушителями, а для получения «дополнительных доходов». В ведомстве предложат исправить законодательство таким образом, чтобы можно было легче аннулировать штрафы, выданные по ошибке.

«Зачастую системы фотовидеофиксации ставят в местах наибольшего трафика, используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями», — сказали в ведомстве.

По словам прокуроров, они нашли камеры в разных областях страны, которые установлены за пределами мест, где происходит большое количество ДТП. По утвержденной методике установки таких устройств, они должны стоять только в таких местах. После проведенных работ по демонтажу, камеры остались только на высокоаварийных участках.

В некоторых субъектах установленные девайсы оказались неисправными, что показало неэффективное применение государственного имущества.

Генеральный прокурор Игорь Краснов во время выступления в Госдуме заявил, что камерами зачастую пользуются для обогащения, отодвигая в сторону даже вопросы безопасности. Генпрокуратура вместе в ФСБ, МВД и Росфиннадзором зафиксировала «карательные сговоры» и покупку камер вне контрактных условий.

В связи со всем этим в прокуратуре решили предложить внести поправки в закон «Об автодорогах и о дорожной деятельности». Он позволит отменять штрафы гражданам, которые были выписаны во время неправильной работы устройств. В данный момент МВД не может отменять штрафы без обращения самого человека или прокуратуры.