Генпрокуратура РФ подвела итоги полугодовой деятельности

В Генпрокуратуре России под председательством главы ведомства Игоря Краснова состоялось совещание, на котором были подведены итоги работы за первое полугодие 2021 года. Генпрокурор отметил достаточно оперативное реагирование сотрудников на нарушения, но обратил внимание на ряд вопросов, не решенных до конца.

В частности, Краснов потребовал более решительных действий в случае появления проблем в сфере оплаты и охраны труда, при защите прав несовершеннолетних и обеспечения прав особо уязвимых категорий граждан на получение гарантированных мер государственной поддержки.

Он подчеркнул, что прокуроры не всегда результативно решают проблемы обманутых дольщиков, зафиксировано значительно число нарушений в сфере экологии и природопользования и работе жилищно-коммунального комплекса.

Игорь Краснов потребовал более жесткого реагирования на бездействие уполномоченных органов в соответствующих случаях на фоне обострения пожароопасной обстановки и паводковой ситуации.

За минувшие полгода прокурорами выявлено 2,6 миллиона нарушений закона. Было вынесено 565,3 тысячи представлений, 294 тысячи протестов на незаконные правовые акты, к административной ответственности было привлечено 131,7 тысячи лиц и возбуждено 12,1 тысячи уголовных дел.

В прошлом году по требованию Игоря Краснова была создана межведомственная рабочая группа по противодействию информационной преступности. В нее вошли представители Генпрокуратуры, МИД и других заинтересованных министерств и ведомств.