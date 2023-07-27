Власть 27 июля 2023, 19:03 Генпрокуратура подвела итоги работы в первом полугодии Генпрокурор Краснов провел совещание по итогам работы в первом полугодии Пресс-служба Генпрокуратуры

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов провел совещание по итогам работы надзорных органов в первом полугодии. Он заявил о важности защиты прав россиян и обеспечении интересов страны и отметил результаты по всем направлениям, но обратил внимание на необходимость корректировки действий, сообщили в пресс-службе ведомства.

В течение первых шести месяцев 2023-го прокуроры пресекли 625 тысяч нарушений, включая 22 тысячи в части исполнения налогового законодательства.

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Одной из важнейших задач в Генпрокуратуре назвали нейтрализацию угроз конституционному строю и безопасности страны, а также противодействие терроризму и экстремизму.

Представители ведомства напомнили, что 10 сентября в 26 регионах будут выбирать губернаторов, еще в 20 — депутатов заксобраний.

«Важно, чтобы результатами прокурорского надзора стало устранение всех возможных нарушений, как следствие — отсутствие поводов сомневаться в легитимности и законности результатов голосования», — отметили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Ранее ведомство попросило признать действия немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны геноцидом народов СССР. Смоленский областной суд удовлетворил это заявление.