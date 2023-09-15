Власть 15 сентября 2023, 21:56 Генеральный прокурор Краснов призвал к сотрудничеству главу надзорного ведомства Ирана Генпрокурор России Игорь Краснов встретился с коллегой из Ирана

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Позиции России и Ирана по противодействию современным вызовам и угрозам во многом совпадают. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов на встрече с иранским коллегой Мохаммадом Мовахеди Азадом. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

По словам Краснова, диалог между двумя странамиявляется «открытым и доверительным». При этом Россия заинтересова развивать взаимодействие в многостороннем формате, отметил генеральный прокурор. В частности, в рамках Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, а также пятистороннего формата прокуратур государств Прикаспийского региона.

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«Я считаю, что на указанных международных площадках нам стоит действовать сообща, оказывая друг другу поддержку в интересах России и Ирана», — выразил уверенность Игорь Краснов.

Чиновник добавил, что российская прокуратура готова наращивать сотрудничество по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

Ранее Игорь Краснов встретился с генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым в Баку. Генпрокурор России предложил азербайджанскому коллеге присоединиться к работе Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК).